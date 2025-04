Lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso amici, familiari e tanti cittadini nelle ultime ore. Francesca Troia, la giovane di Pomigliano scomparsa da sabato mattina, è stata ritrovata nel pomeriggio. A dare la notizia è stata la cugina, Ilaria Catone, che ha annunciato pubblicamente il ritorno della ragazza.

L’appello della sorella Marianna

La giornata era iniziata con l’appello disperato sui social di Marianna, sorella di Francesca:

«Cerco mia sorella Francesca, non ho sue notizie da sabato mattina. Si è allontanata da casa, a Pomigliano d’Arco, con un ragazzo che non conosciamo. Dalle ultime informazioni, sabato mattina si trovava in un autogrill nei pressi di Macerata. Vi chiedo la cortesia di condividere il più possibile e, se la vedete, di contattare i carabinieri della zona. Grazie mille».

Il post ha raccolto centinaia di condivisioni, mobilitando il web e la comunità locale.

La svolta nel pomeriggio

Nel pomeriggio, dopo ore di apprensione, è arrivata la conferma: Francesca è ritrovata e sta bene. L’annuncio è stato dato da Ilaria Catone, cugina della ragazza, che ha rassicurato tutti tramite i social, ringraziando per l’aiuto ricevuto.

Solidarietà e mobilitazione social

La vicenda ha dimostrato ancora una volta quanto la rete possa essere uno strumento potente nei momenti di emergenza. Decine di utenti si erano attivati per diffondere l’appello, contribuendo a tenere alta l’attenzione sul caso.