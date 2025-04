Un grave episodio si è verificato ieri intorno alle ore 12 in corso San Giovanni a Teduccio, dove un’ambulanza del 118 è stata ostacolata mentre cercava di raggiungere un’anziana paziente oncologica in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato, il mezzo di soccorso è bloccato da alcune persone impegnate nelle riprese della serie televisiva Gomorra, che stavano girando una scena proprio nel momento dell’intervento. I membri della produzione avrebbero chiesto all’equipaggio di aspettare il termine delle riprese, impedendo l’immediato accesso all’abitazione della paziente, che vive con l’ausilio dell’ossigeno.

L’intervento dei sanitari e la tensione sul posto

Dopo un primo momento di resistenza, i soccorritori del 118 sono riusciti a raggiungere l’appartamento della donna, ma la situazione è rapidamente degenerata. Alcuni presenti, infastiditi dall’interruzione delle riprese, avrebbero fatto irruzione nel palazzo chiedendo insistentemente i tempi dell’intervento e, in un gesto sconcertante, le chiavi dell’ambulanza per spostarla.

A difesa della paziente e dei sanitari è intervenuta la figlia della donna, che ha prontamente allertato il deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale si è recato sul posto per denunciare l’accaduto.

La paziente trasportata all’ospedale Villa Betania

Nonostante la tensione, l’intervento dei sanitari si è concluso con il trasporto dell’anziana al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove è sottoposta ad accertamenti e successivamente dimessa con prescrizioni mediche da seguire.

Borrelli: “Un episodio di gravità inaudita”

Il deputato Borrelli ha commentato duramente l’accaduto:

“Un episodio di gravità inaudita. Non è assolutamente accettabile che la produzione di un film possa interferire nell’intervento del 118, ostacolando gli operatori. La trovo una cosa disumana. Per fortuna l’esito finale di questa vicenda non è stato drammatico, ma bisogna garantire che la ribalta della nostra città, che diventa sempre più spesso un set cinematografico, non interferisca con i servizi di emergenza, che devono avere la priorità su tutto”.