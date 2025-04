Se hai in programma di viaggiare sulla A2 Salerno-Reggio Calabria nei prossimi giorni, preparati a possibili rallentamenti. A partire dal 31 marzo 2025, sono iniziati lavori importanti per l’installazione di pannelli fonoassorbenti sulla Diramazione Napoli, in provincia di Salerno, con una restrizione della carreggiata in direzione Napoli. I lavori si concluderanno il 5 maggio 2025, ma ci sono alcune date in cui il cantiere sarà sospeso per minimizzare i disagi.

Dettagli dei Lavori sulla A2 Salerno-Reggio Calabria

L’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nella zona di Montesano sulla Marcellana, vedrà una restrizione della carreggiata nord da oggi, 31 marzo, fino al 5 maggio 2025. I lavori si concentreranno sul tratto compreso tra il km 0,800 e il km 1,800 della A2, in direzione Napoli, dove sarà chiusa la corsia di marcia per installare i pannelli fonoassorbenti, necessari per ridurre il rumore nelle aree residenziali circostanti.

Orari e Impatti sulla Viabilità

Periodo di lavori: Dal 31 marzo al 5 maggio 2025.

Restrizione: Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino per permettere l’esecuzione dei lavori.

Limite di velocità: Ridotto a 60 km/h nel tratto interessato dai lavori.

Divieto di sorpasso: In prossimità del cantiere, per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

Sospensione Lavori durante le Festività

Per ridurre al minimo i disagi durante i periodi di maggiore traffico, i lavori saranno sospesi nei seguenti giorni:

Pasqua e Pasquetta (fino al 16 aprile 2025)

Festa della Liberazione (25 aprile)

Festa dei Lavoratori (1 maggio)

Strade Alternative Consigliate da Anas

Se hai intenzione di viaggiare su questo tratto della A2 Salerno-Reggio Calabria e vuoi evitare possibili rallentamenti e code, Anas ha suggerito alcuni percorsi alternativi per migliorare il flusso del traffico. Ecco le migliori opzioni:

Per chi viaggia in direzione Nord (verso Napoli):

Traffico leggero e pesante: Uscita A2 Raccordo SA-AV e continua lungo la A30.

Traffico leggero diretto a Salerno: Uscita A2 Fratte – Salerno Est e prosegui lungo Via Antonio Gramsci – SR88.

Per chi viaggia in direzione Sud da A30 (Raccordo SA/AV verso A2):

Traffico leggero diretto a Salerno: Uscita A2 Baronissi Sud, poi prendi la SR88 ex SS88.

Consigli Utili per Gli Automobilisti

Controlla i tempi di viaggio: Verifica il traffico prima di partire, soprattutto nelle ore di punta, per pianificare il tuo viaggio.

Rispettare i limiti di velocità: I lavori sono svolti di notte, ma le restrizioni di velocità e il divieto di sorpasso sono in vigore anche nelle ore notturne. È essenziale rispettarli per garantire la sicurezza di tutti.

Monitorare aggiornamenti: Segui i canali ufficiali Anas per eventuali modifiche agli orari di lavoro e per ricevere aggiornamenti tempestivi su eventuali imprevisti.