Un episodio inquietante ha scosso la notte tra sabato e domenica lungo la Statale 268, all’uscita Somma Vesuviana Centro. Intorno alle 00:15, un’auto in transito è stata colpita da un oggetto, presumibilmente una pietra, lanciata da ignoti, causando la rottura immediata del vetro. A denunciarlo sui gruppi social di Sant’Anastasia è uno degli automobilisti colpiti.

I passeggeri, spaventati, si sono fermati poco dopo presso l’area di servizio Start Oil, distante pochi metri. Qui hanno scoperto che un pullman in sosta aveva subito lo stesso identico attacco. La dinamica era chiara: non si trattava di un caso isolato.

È immediatamente partita una chiamata al 112. Le forze dell’ordine, rispondendo con tempestività, hanno suggerito ai presenti di abbandonare l’area e rifugiarsi in un posto sicuro, rimanendo in contatto telefonico fino all’uscita dalla strada statale. Per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

Un secondo attacco nella stessa notte

Il fatto grave non si è concluso lì. Circa mezz’ora dopo, anche un altro veicolo con a bordo amici delle prime vittime è stato colpito nello stesso punto, con la stessa modalità. Ancora una volta, un oggetto è stato lanciato da ignoti, mettendo in pericolo vite umane.