Un altro episodio di furto in un supermercato del Vallo di Diano ha avuto luogo nei giorni scorsi a Sanza, dove due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri mentre cercavano di fuggire lungo la strada Bussentina. Questo furto è solo l’ultimo di una serie di reati simili che hanno colpito la zona negli ultimi tempi, in particolare all’interno di supermercati.

Il Furto e l’Arresto

I due ladri, approfittando della confusione all’interno del supermercato, hanno rubato alcolici, probabilmente cercando di evadere con un bottino di valore. Tuttavia, il loro tentativo di fuga non è andato a buon fine: i Carabinieri, che avevano ricevuto una segnalazione, sono riusciti a intercettare i malviventi lungo la strada Bussentina. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i ladri e arrestarli sul posto, evitando che potessero allontanarsi con il bottino.

Un Fenomeno in Crescita nel Vallo di Diano

Questo furto non è un caso isolato. Pochi giorni prima, si erano verificati due furti simili, con due donne che avevano sottratto prodotti per la cura della persona, nascondendoli nel passeggino. L’area del Vallo di Diano sta diventando sempre più bersaglio di questi furti nei supermercati, una tendenza preoccupante che sta allarmando i residenti e le autorità locali.

Il Bottino Restituito ai Legittimi Proprietari

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, l’intero bottino rubato sarà restituito ai legittimi proprietari. L’arresto dei ladri rappresenta un’importante azione di contrasto alla criminalità locale, un passo importante per mantenere l’ordine pubblico nella zona.