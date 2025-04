Dopo una breve parentesi primaverile, l’Italia si prepara a un nuovo colpo di coda dell’inverno. A partire da lunedì 7 aprile, una massa d’aria fredda di origine artica attraverserà la Penisola da nord a sud, determinando un sensibile calo delle temperature e condizioni meteo fortemente instabili.

Aria artica in arrivo: le conseguenze

Secondo le previsioni meteorologiche, l’aria fredda in arrivo comporterà una diminuzione delle temperature fino a 10°C rispetto alla media stagionale. Questo brusco calo favorirà gelate tardive, che potrebbero verificarsi anche a bassa quota e localmente in pianura. Tali condizioni rappresentano un rischio concreto per l’agricoltura, in quanto il clima insolitamente mite dei giorni scorsi ha già attivato fioriture anticipate, esponendo le colture a possibili danni.

Venti forti, temporali e grandine

Oltre al freddo, il fronte sarà accompagnato da venti intensi, temporali e grandinate sparse, specialmente nelle regioni centrali e meridionali. L’instabilità sarà più marcata tra martedì 8 e giovedì 10 aprile, con fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi.

Evoluzione prevista: 7 – 14 aprile

Durante la settimana dal 7 al 14 aprile, l’Italia sarà influenzata da correnti fredde che discendono lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico. Questo flusso artico porterà condizioni simil-invernali soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature si manterranno al di sotto della media climatica. Le regioni settentrionali, invece, potrebbero assistere a un miglioramento più precoce.

Tuttavia, sul finire della settimana è previsto un graduale miglioramento, anche se permangono alcune incertezze sull’estensione del raffreddamento e sulla durata esatta di questa fase perturbata.

Nuovo cambio meteo dal 14 aprile

Nella settimana successiva, dal 14 al 21 aprile, si prevede un nuovo cambio di scenario. I massimi anticiclonici si sposteranno progressivamente verso l’Europa orientale, favorendo un miglioramento del tempo anche sull’Italia. In particolare, si attende un aumento graduale delle temperature.