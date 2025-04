È di quattro vittime e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente avvenuto ieri sulla funivia del Monte Faito. Tra le persone decedute c’è Janan Suleiman, 25 anni, originaria di Mashhad, nella Bassa Galilea. Insieme a lei, a bordo della cabina precipitata, c’era il fratello Thabet Suleiman, 23 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale del Mare di Napoli.

Janan Suleiman, una Vita Spezzata in Vacanza

Janan si trovava in Italia per una vacanza insieme al fratello. Poche ore prima della tragedia, aveva pubblicato una foto sorridente con Thabet, durante un’escursione sul monte Faito. Un momento di felicità spezzato improvvisamente dalla rottura di un cavo che ha fatto precipitare la cabina.

La notizia della sua morte è stata confermata da fonti israeliane. I media locali e la Comunità Palestinese della Campania hanno espresso cordoglio sui social:

«La nostra connazionale Janan Suleiman, palestinese con cittadinanza israeliana, è morta nell’incidente della funivia del Monte Faito. Esprimiamo vicinanza e dolore alla famiglia. Auguriamo pronta guarigione al fratello Thabet, gravemente ferito».

Le Altre Vittime dell’Incidente

Oltre a Janan, hanno perso la vita anche:

Elaine Margaret Winn, 57 anni, di nazionalità britannica

Graeme Derek Winn, 64 anni, fratello di Elaine

Carmine Parlato, 59 anni, di Vico Equense, dipendente EAV e operatore della cabina

Il fratello di Janan, Thabet Suleiman, è l’unico sopravvissuto dell’incidente. Le sue condizioni sono critiche, e si trova in prognosi riservata.

Un Doloroso Dejà-vu: Il Ricordo dell’Incidente a Stresa

Questo incidente riporta alla mente la tragedia del 2021 sulla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, dove persero la vita 14 persone, tra cui cinque cittadini israeliani. Una delle vittime fu Amit Biran, 30 anni, con la compagna Tal Peleg-Biran, 27 anni, e il figlio di due anni Tom.

Indagini in Corso

Le autorità italiane hanno aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause della rottura del cavo e verificare eventuali negligenze nella manutenzione. La sicurezza degli impianti di risalita torna così al centro dell’attenzione pubblica, con richieste di maggiore trasparenza e controlli rigorosi.