Per il quarto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo IC 1 Capoluogo-Poggiomarino festeggia un prestigioso risultato nell’ambito dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Cinque alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado si sono distinti durante le semifinali tenutesi presso il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, conquistando l’accesso alla fase finale della competizione. Si tratta di Menditto Flavia (II E), Attanasio Marzia (II F), Petti Eleonora Carla (II F), Giovannettone Christian (II G) e Pirozzi Ciro (III E). I giovani finalisti rappresenteranno la scuola a Milano il prossimo 10 maggio 2025, in una sfida che promette di essere non solo impegnativa, ma anche profondamente formativa.

L’esperienza alla Bocconi rappresenta un’occasione unica per mettere alla prova le proprie capacità logiche e matematiche, ma anche per vivere un momento di crescita personale e scolastica.

“L’Istituto esprime la propria gratitudine a tutti gli studenti che hanno partecipato alla competizione, dimostrando serietà e spirito sportivo, e alle famiglie che con costanza supportano le attività proposte dalla scuola. Un sentito ringraziamento è rivolto anche al corpo docente, il cui impegno quotidiano si traduce in traguardi così significativi per gli alunni – scrive in una comunicazione la dirigente scolastica, Antonietta Ottaiano – A Flavia, Marzia, Eleonora Carla, Christian e Ciro va l’augurio dell’intera comunità scolastica: che possano affrontare questa nuova sfida con la stessa “logica, intuizione e fantasia” che li ha condotti fin qui”.