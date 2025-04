In data 7 aprile 2025, con Decreto Dirigenziale n. 30, la Regione Campania ha approvato la graduatoria provvisoria relativa al bando #IOSTUDIO per l’anno scolastico 2024/2025. Il bando, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale, prevede l’erogazione di borse di studio quale misura concreta a sostegno del diritto allo studio.

Borse di studio finanziate: 29.150 beneficiari

Secondo quanto stabilito dal decreto, saranno complessivamente 29.150 le borse di studio finanziate. Pertanto, un ampio numero di studenti campani potrà beneficiare di un contributo economico finalizzato a sostenere le spese scolastiche. Questa misura si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a garantire pari opportunità nell’accesso all’istruzione.

CLICCA PER LE DOMANDE AMMESSE – 1

CLICCA PER LE DOMANDE AMMESSE – 2

QUI PER LE DOMANDE ESCLUSE

Presentazione delle osservazioni: termini e modalità

È importante sottolineare che, a partire dalla pubblicazione del decreto sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania), gli interessati avranno a disposizione 15 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni in merito alla graduatoria provvisoria.

Tali osservazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it

Inoltre, è fondamentale indicare nell’oggetto della comunicazione la dicitura esatta:

“Osservazioni borse di studio anno scolastico 2024/2025”

Ammessi con riserva: obbligo di documentazione integrativa

All’interno della graduatoria è prevista anche la categoria degli “Ammessi con Riserva”. In questo caso specifico, per evitare l’esclusione definitiva, i candidati dovranno obbligatoriamente caricare sulla piattaforma informatica una attestazione di frequenza scolastica.

Anche in questo caso, il termine perentorio è fissato in 15 giorni dalla pubblicazione sul BURC. In assenza di tale documentazione entro i tempi previsti, il nominativo sarà escluso dalla graduatoria.

Dove consultare la graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria può essere consultata accedendo al sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata al programma #IOSTUDIO. Si consiglia di verificare attentamente la propria posizione e di seguire le istruzioni per l’eventuale invio di osservazioni o integrazione documentale.