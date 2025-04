Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti degli integratori Yovis Bambini, a seguito di segnalazioni relative a possibili effetti indesiderati. Alcuni casi sono stati segnalati anche nei Paesi Vesuviani. L’iniziativa, a scopo precauzionale, è stata avviata volontariamente dall’azienda produttrice, in accordo con le autorità competenti, per garantire la massima tutela della salute dei consumatori.

Quali prodotti sono coinvolti nel richiamo

Il provvedimento riguarda le confezioni da 10 flaconcini da 10 ml di Yovis Bambini con aroma fragola e banana. Il prodotto è stato realizzato da Labomar S.p.A. per conto di Alfasigma S.p.A., con sede dello stabilimento in via F. Filzi 55, a Istrana, in provincia di Treviso.

Lotti segnalati dal Ministero

Di seguito l’elenco completo dei lotti interessati dal ritiro:

N03601, N03602, N05486, N01824, N04342, N01819, N01820, N01823, N03599, N03600, N03945, N03946, N03947, N03948, N05484, N05487, N05588, N04236, N04344, N04343, N07791

I consumatori in possesso di confezioni appartenenti a questi lotti sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato.

Motivo del richiamo

L’azienda ha ricevuto alcune segnalazioni di reazioni avverse, motivo per cui ha scelto di ritirare i lotti indicati in via precauzionale. Al momento non sono stati rilevati rischi gravi per la salute, ma la decisione mira a prevenire qualsiasi potenziale complicazione, anche nei casi più rari.

Cosa fare in caso di acquisto

Chiunque abbia acquistato uno dei prodotti richiamati può riportarlo al supermercato o alla farmacia dove è stato acquistato. Verrà garantito il rimborso totale o, in alternativa, la sostituzione con un altro prodotto di pari valore.