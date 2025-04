Ha inseguito la sua ex compagna fino alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, minacciandola di morte e tentando di trascinarla via con la forza. La donna, terrorizzata, è riuscita a mettersi in salvo solo grazie all’intervento tempestivo dei militari, che hanno immediatamente bloccato e arrestato l’aggressore.

L’incubo della donna: minacce e persecuzioni per mesi

La vicenda si è consumata nella tarda serata, intorno alle 22, quando la vittima – in evidente stato di agitazione – ha raggiunto il citofono della caserma, chiedendo disperatamente aiuto. Pochi istanti dopo, il suo ex compagno l’ha raggiunta nel cortile, afferrandola per un braccio nel tentativo di allontanarla dalla zona militare.

Un carabiniere di servizio è immediatamente intervenuto, seguito da altri due colleghi, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato all’interno della caserma. La donna, in lacrime, ha raccontato di essere vittima da mesi di minacce e violenze psicologiche, che si erano intensificate dopo la fine della relazione.

L’arrestato è un 32enne pluripregiudicato

L’aggressore è un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Dopo aver formalizzato la denuncia, i Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori e tentata aggressione, conducendolo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.