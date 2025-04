Nel corso del 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avvierà un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 1.530 nuovi dipendenti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una misura inserita all’interno di un piano più ampio di potenziamento della struttura, finalizzato a migliorare l’efficienza dei servizi e a rispondere in modo più rapido alle esigenze dei cittadini.

I profili richiesti

Il concorso prevede l’inserimento di diverse figure professionali, con particolare attenzione ai ruoli amministrativi e tecnici. La maggior parte delle posizioni sarà accessibile con il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche se per alcuni incarichi specifici potrà essere richiesta una laurea.

Modalità di selezione

Il processo selettivo sarà articolato in prove scritte e orali, e potrebbe includere anche una valutazione dei titoli presentati dai candidati. Maggiori dettagli verranno forniti nel bando ufficiale.

Tempistiche del concorso

Il bando ufficiale è atteso per la prima metà del 2025. Le prove di selezione si svolgeranno nei mesi successivi, con l’obiettivo di concludere le assunzioni entro la fine dell’anno.

Questa opportunità rappresenta un’importante occasione per i giovani diplomati e per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione. Restare aggiornati sarà fondamentale per non perdere l’apertura delle candidature.