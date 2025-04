Grave incidente stradale sulla Statale 18, nei pressi dello svincolo in località Cafasso, nel comune di Capaccio Paestum. Coinvolti nello scontro due automobili e un trattore con rimorchio. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Una Peugeot si ribalta: traffico bloccato

A seguito del violento impatto, una delle due auto, una Peugeot 208, si è ribaltata finendo su un fianco al centro della carreggiata, causando notevoli disagi alla circolazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai tre conducenti rimasti feriti.

Tre feriti: uno in condizioni critiche

Tra i feriti, il più grave è un uomo di 82 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Gli altri due, in condizioni meno preoccupanti, sono stati trasferiti agli ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli e San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti e cure.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità.

Viabilità compromessa per diverse ore

Il traffico sulla SS18 ha subito forti rallentamenti, in particolare per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità dopo alcune ore.