Una tragedia ha scosso la comunità di San Valentino Torio. Maurizio Ferrante, un giovane centauro di 32 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla Strada Statale 268, all’altezza del chilometro 28, nei pressi dello svincolo di Angri. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il 32enne era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con un’automobile guidata da un uomo anziano, residente a Castellammare di Stabia. L’impatto è stato fatale per il motociclista, e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità intervenute sul luogo dell’incidente stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Le indagini mirano a stabilire le responsabilità e a comprendere cosa abbia causato l’impatto così violento in un tratto già noto per la sua pericolosità.

Una comunità in lutto

La notizia della morte di Maurizio Ferrante ha profondamente colpito amici, familiari e l’intera comunità di San Valentino Torio, che si stringe attorno al dolore dei suoi cari. Il giovane era molto conosciuto e apprezzato nella zona.