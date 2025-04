Un tragico incidente si è verificato lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, in un tratto compreso tra gli svincoli di Angri Nord e Scafati Sud. Il violento impatto tra un’auto e una moto ha causato la morte del motociclista, un tragico epilogo che ha scosso la comunità locale.

L’incidente

L’incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi, e ha immediatamente bloccato la circolazione sulla SS268. Il tratto interessato, precisamente al km 28,00, è stato chiuso al traffico per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e delle squadre Anas. Le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti, la pulizia del piano viabile e l’accertamento delle cause dell’incidente sono in corso, ma il traffico rimane deviato.

Le Cause dell’Incidente

Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche esatte dello scontro, e le autorità stanno lavorando per raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilirle. Non è escluso che le condizioni meteo o un errore umano possano aver contribuito all’impatto fatale. Saranno le indagini a fare luce sull’accaduto.

Traffico e Deviazioni

La strada statale 268 è una delle principali arterie che collega il sud della Campania, ed è un punto di passaggio fondamentale per numerosi pendolari. In seguito all’incidente, il tratto tra Angri nord e Scafati sud è interdetto al traffico e la circolazione è deviata. Le autorità locali invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e seguire le indicazioni per evitare ingorghi e disagi.

L’Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i tecnici Anas, i quali stanno provvedendo a rimuovere i veicoli incidentati e a garantire che la strada sia ripulita in tempi brevi per ripristinare la normale viabilità. Al momento, non sono fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di eventuali altre persone coinvolte, oltre alla tragica conferma del decesso del motociclista.