Tragedia alla periferia di Noicattaro, nel Barese, nella serata di martedì 29 aprile 2025. A perdere la vita è stato Vincenzo Lombardo, 30 anni, residente a Rutigliano, rimasto vittima di un grave incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, Lombardo stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento: per il giovane, noto come motociclista esperto e pilota di motocross, non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo.

La conducente dell’auto, colta da un forte stato di shock, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Mater Dei di Bari in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.