Tragedia sulla Strada Statale 7 “via Appia”, tra Sparanise e Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Un violento scontro tra due auto ha causato la morte di Maria Grazia Viola, 37 anni, originaria di Teano. Feriti un padre e suo figlio, che viaggiavano a bordo dell’altra vettura coinvolta e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Dinamica dell’incidente: scontro frontale tra due auto

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 188,300, tra il casello di Capua (A1) e Sessa Aurunca-litorale domizio. Secondo le prime ricostruzioni, Maria Grazia Viola era alla guida di una Mazda, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con una Fiat Tipo su cui viaggiavano padre e figlio.

L’impatto è stato devastante: la vettura della 37enne è finita fuori strada, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Teano per estrarre i feriti dalle lamiere e consentire ai sanitari di prestare i primi soccorsi.

Viabilità in tilt: chiusa la SS7 “via Appia”

A seguito dell’incidente, la SS7 “via Appia” è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in direzione Sud, con deviazioni obbligatorie sulla SP7 e verso Taverna di Pignataro Maggiore in direzione opposta. La riapertura della strada è avvenuta intorno alle 10:50, dopo l’intervento delle squadre dell’Anas e delle forze dell’ordine per il ripristino della viabilità.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per determinare le cause esatte dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio ci sono guasto meccanico, malore alla guida o distrazione. Gli inquirenti stanno analizzando anche eventuali riprese di telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto stradale.