Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Taurasi, in Irpinia, dove si è verificato un impatto frontale tra due autovetture. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento grave di una persona, necessitando l’intervento immediato dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che si sono occupati dei rilievi tecnici e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il ferito è stato rapidamente trasportato in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118, data la gravità delle sue condizioni.

Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause che hanno portato al sinistro e per accertare eventuali responsabilità.