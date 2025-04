Una terribile tragedia ha scosso il quartiere di Boccadifalco a Palermo. Un bambino di quattro anni, Thomas Viviano, è deceduto nella serata di ieri all’Ospedale dei Bambini Di Cristina, dopo quattro giorni di agonia seguiti a un grave incidente avvenuto mentre era alla guida di una minimoto con rotelle.

L’incidente in via Giovanni Bruno

Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall’abitazione del piccolo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, il bambino si trovava a bordo di una minimoto provvista di rotelle quando ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un muretto.

A soccorrerlo per primo è stato il padre, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Ingrassia. Date le condizioni critiche, il piccolo è stato immediatamente intubato e trasferito all’Ospedale pediatrico Di Cristina, dove è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico per trattare gravi lesioni interne e fratture facciali.

Il decesso e le indagini

Nonostante gli sforzi dell’équipe medica, la situazione clinica è precipitata. Nella giornata di ieri, i medici hanno avviato le procedure per l’accertamento della morte cerebrale, conclusesi con la conferma ufficiale del decesso.

Nel frattempo, proseguono le indagini della Polizia Municipale, in particolare della sezione Infortunistica. La dinamica dell’incidente presenta ancora diversi punti da chiarire. Tra le ipotesi investigative, emerge quella secondo cui il bambino potrebbe non essere stato da solo sulla minimoto al momento dell’impatto. Un elemento che, se confermato, potrebbe cambiare il quadro delle responsabilità.