Da oltre 24 ore i Vigili del Fuoco sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un capannone industriale di 17.000 mq, utilizzato per lo stoccaggio di ecoballe. La struttura, situata nella zona industriale di Scafati, è stata completamente avvolta dalle fiamme, provocando il crollo della copertura e generando una densa nube di fumo visibile anche nei comuni limitrofi. Nel cedimento sono rimasti feriti cinque pompieri.

Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta da oltre 24 ore

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto sono intervenute squadre dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Salerno, con il supporto di unità provenienti da Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. L’impegno è proseguito anche durante la notte, con la presenza costante dei funzionari di servizio.

Emergenza ambientale: nube tossica e timori per la salute

L’incendio ha generato preoccupazione tra la popolazione locale per la qualità dell’aria. La nube di fumo sprigionatasi dal capannone in fiamme si è spinta fino ai centri abitati vicini, rendendo necessario un monitoraggio ambientale costante. Le autorità mantengono alta l’attenzione sulla salute pubblica, in attesa dei dati ufficiali da parte delle agenzie ambientali.

Indagini in arrivo: si cerca di capire l’origine del rogo

Una volta concluse le operazioni di spegnimento e bonifica, sarà il momento delle indagini per accertare le cause dell’incendio. Gli inquirenti dovranno verificare come abbia preso fuoco il materiale stoccato e se sussistano responsabilità o irregolarità nella gestione del sito.