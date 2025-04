Attimi di terrore per un’anziana residente in via delle Acacie, nella frazione Laura di Capaccio Paestum. La donna, già costretta all’uso della sedia a rotelle per un intervento chirurgico a seguito di un incidente domestico, è stata rapinata e immobilizzata nella propria abitazione da due malviventi armati di coltello e con il volto coperto.

Immobilizzata e ferita durante la rapina

Secondo quanto denunciato dalla vittima, i due rapinatori sarebbero entrati in casa giovedì sera, approfittando della solitudine dell’anziana. Dopo averla bloccata con la forza e ferita a una mano, hanno messo a soqquadro l’abitazione in cerca di denaro e oggetti di valore.

Il bottino ammonta a circa 500 euro in contanti, alcune carte di credito – prontamente bloccate – e la fede in oro che la donna portava al dito. Nonostante lo shock, l’anziana è riuscita a dare l’allarme.

Indagini in corso: intervento immediato dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Giuseppe Colella. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.