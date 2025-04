Un modus operandi insolito, ma studiato nei dettagli: utilizzavano un passeggino con una bambina di tre anni per sottrarre merce dagli scaffali dei supermercati senza destare sospetti. Protagoniste della vicenda sono due donne, attualmente ricercate dai carabinieri, che hanno messo a segno diversi furti in esercizi commerciali della zona.

La dinamica dei furti

Secondo quanto ricostruito finora, le due donne entravano nei supermercati in coppia. Una di loro si intratteneva con la bambina, simulando una normale passeggiata tra le corsie, mentre l’altra approfittava della distrazione generale per nascondere la merce all’interno del passeggino. Una strategia che permetteva loro di agire rapidamente e, almeno in apparenza, in modo innocuo.

L’ultimo episodio e la fuga

Durante l’ultimo colpo, il personale del supermercato si è insospettito e ha cercato di bloccare le due donne, riuscendo anche a identificarle parzialmente. Tuttavia, le ladre sono riuscite a fuggire con tutta la refurtiva, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Indagini in corso

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire i movimenti delle due sospette, analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza interne. Tuttavia, in più di un’occasione, le donne sarebbero riuscite a portare a termine i furti prima che i sistemi di sicurezza riuscissero a identificarle chiaramente.