Il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei prosegue, con una velocità di sollevamento del suolo pari a circa 2 centimetri al mese, leggermente inferiore ai picchi registrati nei mesi precedenti, ma comunque significativa. A riferirlo è Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, intervenuto durante il Consiglio comunale straordinario di Pozzuoli dedicato all’emergenza.

«Il processo non si è fermato – ha spiegato Di Vito –. Il flusso di gas è ancora molto elevato, e i terremoti avvenuti negli ultimi giorni confermano che l’attività è in corso. Dovremo convivere con questi fenomeni per un po’».

Il sindaco Manzoni: «Prevenzione e assistenza al centro dell’azione»

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ribadito l’impegno del Comune:

«Le attività di prevenzione e mitigazione del rischio sono costanti. Le criticità emergono e noi rispondiamo con responsabilità. C’è piena collaborazione tra Comune, istituzioni e forze dell’ordine».

In merito alle scosse sismiche, Manzoni ha sottolineato la necessità di informare correttamente la cittadinanza per evitare panico:

«I terremoti continueranno, ma la consapevolezza aiuta a contenere l’ansia. Dobbiamo stare vicini alla popolazione».

La Protezione civile: «Situazione sotto controllo, ma pronti a intervenire»

Anche il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, ha confermato che il territorio resta sotto monitoraggio continuo:

«Sono operative 270 unità e 40 mezzi. Il bradisismo dà l’impressione di rallentare, ma lo stato di mobilitazione è attivo. Serve una visione di medio-lungo termine, non solo emergenziale».

Aiuti e richieste al Governo

Nel frattempo, a livello istituzionale si continua a lavorare per rafforzare le risorse umane nei territori colpiti. Il deputato del M5S Antonio Caso ha annunciato la ripresentazione di un emendamento al Decreto PA per estendere a 36 mesi i contratti a tempo determinato del personale assunto tramite il primo Decreto Campi Flegrei, includendo anche la polizia municipale.

Il Comune di Napoli ha inoltre potenziato lo sportello per l’assistenza agli sfollati, offrendo supporto a chi ha dovuto abbandonare le abitazioni dichiarate inagibili a seguito dei movimenti sismici.

Federalberghi: «Sbagliato spostare il giuramento dell’Aeronautica»

Nel dibattito interviene anche Federalberghi Campi Flegrei, che ha espresso rammarico per la decisione di spostare il giuramento dei cadetti dell’Accademia Aeronautica da Pozzuoli a Caserta, previsto per il 16 aprile.

«I dati attuali non giustificano misure eccezionali – si legge in una nota –. Chiediamo di riconsiderare la decisione, che ha un impatto negativo sull’immagine e sull’economia del territorio».