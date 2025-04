Alle ore 7:35 di questa mattina, Papa Francesco, Vescovo di Roma e guida spirituale della Chiesa cattolica, è tornato alla casa del Padre. Con profonda commozione, l’Arcidiocesi di Napoli ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale, ricordando con affetto e gratitudine la figura del Pontefice.

Un Vita Interamente Dedicata al Servizio della Chiesa

Nel messaggio pubblicato online, l’Arcidiocesi sottolinea come Papa Francesco abbia consacrato la sua esistenza al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Durante il suo pontificato, si è distinto per la sua testimonianza autentica dei valori del Vangelo: fedeltà, coraggio e amore universale, con una particolare attenzione verso i poveri, gli emarginati e gli ultimi della società.

Il Ricordo di un Vero Discepolo di Cristo

“Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”, conclude il comunicato.

Una Guida Spirituale Amata dal Popolo

Il Papa argentino, eletto nel 2013 con il nome di Francesco in onore di San Francesco d’Assisi, ha saputo avvicinare milioni di fedeli in tutto il mondo. La sua semplicità, l’attenzione ai temi sociali e l’impegno per una Chiesa più inclusiva e vicina ai bisognosi resteranno come un’eredità spirituale profonda e duratura.

“La morte di Papa Francesco ci addolora profondamente. Si è spenta la voce che in questi anni, con più forza, si è levata a difesa della pace, contro la barbarie della guerra; la voce che con più coerenza ha difeso le ragioni degli emarginati, dei malati, degli ultimi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Si è spenta la testimonianza più coerente a difesa dei valori umani universali e del dialogo fra i popoli. Il mondo intero è oggi più povero”, ha sottolineato.