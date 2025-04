Un tentativo di furto è stato sventato nella serata di domenica 6 aprile presso l’ufficio postale di via Giovanni Primicerio 68, a Sant’Anastasia. L’allarme è scattato alle ore 22:12, quando la Situation Room di Napoli, la sala di controllo operativa 24 ore su 24 di Poste Italiane, ha registrato un improvviso isolamento della linea dati.

Di conseguenza, gli operatori della centrale hanno immediatamente allertato i carabinieri del nucleo operativo di Napoli, richiedendo contestualmente l’intervento di una guardia giurata armata e la presenza del direttore dell’ufficio, necessaria per consentire l’accesso alla struttura.

Il primo sopralluogo: nessun segno di effrazione evidente

Durante il primo controllo, non sono emersi segni evidenti di effrazione. L’impianto elettrico risultava perfettamente funzionante, mentre la rete dati era completamente disattivata. In via precauzionale, è disposto un presidio fisso di vigilanza per monitorare l’area durante la notte.

Successivamente, il direttore della sede, rimasto sul posto in attesa dell’arrivo del personale di sicurezza, ha notato un improvviso spegnimento delle luci nella zona posteriore dell’edificio. Tale anomalia è prontamente comunicata alla centrale operativa, che ha richiesto un secondo intervento da parte dei carabinieri.

Il secondo intervento: scoperti segni di manomissione

All’arrivo delle forze dell’ordine, è riscontrata una manomissione dei faretti posteriori, il taglio della recinzione perimetrale e il danneggiamento di un cavo dati, situato all’interno di un pozzetto della proprietà di Poste Italiane. I carabinieri hanno quindi avviato una perlustrazione dei campi circostanti, nel tentativo di individuare i responsabili del tentativo di intrusione.

Fortunatamente, grazie all’efficacia della risposta coordinata tra Poste Italiane e le forze di sicurezza, nessun bene è sottratto e il tentato furto è neutralizzato prima che potesse concretizzarsi.

Poste Italiane: “Sistemi di sicurezza all’avanguardia”

Attraverso una nota ufficiale, Poste Italiane ha comunicato l’accaduto sottolineando l’importanza dei propri sistemi di sicurezza. “La tempestività dell’intervento – si legge nel comunicato – conferma che i sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia. Nell’ultimo anno, infatti, si è reso possibile sventare il 55% degli eventi criminosi tentati su tutto il territorio nazionale.”