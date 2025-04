Finalmente pubblicato il bando di concorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per l’assunzione di 300 nuovi funzionari tecnici. Si tratta di un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione a tempo pieno e indeterminato. Di seguito vediamo tutti i dettagli.

Posti disponibili: come sono suddivisi

In base a quanto stabilito dal bando, i posti messi a concorso sono così distribuiti:

130 posti per funzionari con orientamento in ingegneria edile, lavori pubblici e infrastrutture;

130 posti per funzionari specializzati in trasporti terrestri e aerei, 10 posti per funzionari in ingegneria dei trasporti navali, 10 posti destinati a funzionari con competenze in ingegneria gestionale, 10 posti per statistici e analisti matematici, 10 posti riservati a funzionari informatici.

Pertanto, il concorso si rivolge a profili tecnici altamente specializzati, con l’obiettivo di rafforzare le competenze interne al Ministero.

Come inviare la domanda: attenzione alle scadenze

Per partecipare, è fondamentale inviare la domanda esclusivamente in modalità telematica. Il termine ultimo è fissato per sabato 24 maggio 2025, alle ore 23:59.

Per maggiori informazioni, i candidati sono invitati a consultare attentamente:

Il portale ufficiale della Pubblica Amministrazione: www.inpa.gov.it

O il sito istituzionale del MIT: www.mit.gov.it

E il sito del Formez: www.formez.it/concorsi

Su tali piattaforme, infatti, sono disponibili non solo il bando completo, ma anche tutte le indicazioni relative alle materie oggetto delle prove, alle modalità di selezione e ai requisiti di partecipazione.

Procedura concorsuale: cosa sapere

Inoltre, è importante sottolineare che il concorso prevede una selezione articolata su più prove. I candidati dovranno dimostrare non soltanto competenze tecniche specifiche, ma anche capacità di problem solving e gestione di processi complessi.

Di conseguenza, si raccomanda una preparazione approfondita, anche attraverso lo studio delle normative di settore e dei principali strumenti tecnici utilizzati.