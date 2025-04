Emessa oggi dal Tribunale per i minorenni di Napoli la sentenza che condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione il 17enne responsabile dell’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2023 a San Sebastiano al Vesuvio, in seguito a una banale lite per un paio di scarpe sporcate.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Ettore La Ragione aveva chiesto per l’imputato una pena di 17 anni, ma il giudice Lucarelli ha stabilito una condanna ancora più severa. Tuttavia, la decisione del tribunale non è accolta con favore dai familiari della vittima.

All’esterno dell’aula si sono registrate forti proteste e momenti di tensione, con grida di rabbia come “fate schifo” rivolte contro la sentenza e contro l’intero sistema giudiziario. Tra le voci più amareggiate quella della madre della vittima, Filomena Di Mare, che ha denunciato con parole dure: “La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare”.

La vicenda, che ha colpito profondamente l’opinione pubblica, continua ad accendere il dibattito sulla giustizia minorile e sulla percezione di impunità che spesso accompagna i reati più gravi commessi da giovani sotto i 18 anni.