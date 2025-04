Ieri, nella chiesa di Agnano, si sono svolti i funerali di Diego De Vivo, il 14enne che ha perso la vita tragicamente a Napoli pochi minuti dopo l’inizio di un allenamento. Una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia del giovane calciatore, in un momento di dolore profondo e incolmabile.

L’ultimo toccante tributo sul campo

Prima del funerale, i compagni di squadra hanno voluto ricordare Diego nel luogo che amava di più: il campo da gioco. In un gesto simbolico e pieno di emozione, i giovani calciatori hanno posizionato la bara al centro dell’area di rigore, rievocando uno degli attimi più esaltanti del calcio.

Come si vede nel video che ha commosso il web, i ragazzi hanno iniziato una serie di passaggi, fino a concludere l’azione con un ultimo tocco del pallone contro il feretro, prima che la sfera terminasse in rete. Dopo il “gol”, l’intera squadra si è riversata sulla bara tra lacrime e abbracci, unendosi in un momento di dolore e affetto sincero.

Un ricordo che resterà per sempre

Diego De Vivo era un giovane talento con un grande futuro davanti a sé. Il suo amore per il calcio e il suo spirito di squadra resteranno nel cuore di chi lo ha conosciuto. L’ultimo gesto dei suoi amici rappresenta non solo un addio straziante, ma anche un tributo al sogno e alla passione che il giovane nutriva per questo sport.

L’intera città di Napoli si è unita nel dolore per questa perdita improvvisa, dimostrando ancora una volta il forte legame che lo sport riesce a creare tra le persone. Diego continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha amato e nei campi da gioco, dove il suo talento ha lasciato un segno indelebile.