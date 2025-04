Sarà il cardinale Giovanni Battista Re, 91 anni, decano del Collegio Cardinalizio, a presiedere quest’anno la messa dell’8 maggio al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, durante la quale sarà recitata la tradizionale Supplica alla Madonna.

Una celebrazione dal forte valore spirituale, che si inserisce in un momento particolarmente significativo per la Chiesa e per i fedeli del mondo intero. Il cardinale Re, noto anche per aver celebrato il rito funebre per Papa Francesco, non prenderà parte al Conclave che si aprirà il 7 maggio, poiché ha superato il limite degli 80 anni.

Supplica e gratitudine per Papa Francesco

“L’8 maggio di quest’anno sarà una giornata carica di significato e profonda riconoscenza per il pontificato di Papa Francesco”, comunica l’Ufficio comunicazioni del Santuario mariano di Pompei. Un sentimento accentuato dal gesto del Pontefice che, nonostante la malattia e il ricovero al Gemelli di Roma, lo scorso 25 febbraio volle comunque annunciare la canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario e simbolo della devozione mariana a Pompei.

Un maggio di fede e pellegrinaggi

Con l’inizio di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, Pompei si prepara ad accogliere milioni di pellegrini, turisti religiosi e semplici fedeli. Il tutto all’interno di un intenso programma religioso previsto per l’Anno Giubilare, che rende questo 2025 ancora più solenne per la cittadina mariana.

Numerosi saranno i pellegrinaggi a piedi e i viaggi organizzati in pullman da ogni angolo d’Italia e del mondo. Come da tradizione, il cuore pulsante della devozione sarà la Supplica dell’8 maggio, seguita da un fitto calendario di celebrazioni, adorazioni e processioni.

Sicurezza rafforzata

Come ogni anno, in previsione dell’afflusso eccezionale di persone, verranno adottate misure straordinarie di sicurezza. Particolare attenzione sarà riservata alla gestione dei flussi tra turisti religiosi e visitatori del sito archeologico di Pompei, che proprio in questo periodo registra una delle sue massime presenze annuali.