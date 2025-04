Anche per l’estate 2025 è stato confermato il bando Estate INPSieme Senior, l’iniziativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che prevede l’erogazione di contributi economici, da 800 a 1.400 euro, destinati ai pensionati per vacanze estive in Italia, all’estero o in crociera.

Il contributo varia in base al valore ISEE del nucleo familiare e può coprire interamente o parzialmente i costi del soggiorno.

Che cos’è il Bonus Vacanze INPS 2025

Il bonus vacanze INPS 2025 è un contributo economico volto a sostenere i pensionati nell’organizzazione di soggiorni estivi finalizzati alla socializzazione, al benessere psico-fisico e al contrasto dell’isolamento. Tali soggiorni devono svolgersi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con obbligo di rientro entro il 1° novembre 2025.

È importante sottolineare che il pacchetto turistico deve essere acquistato esclusivamente tramite agenzie di viaggio o tour operator accreditati. Non sono ammessi soggiorni organizzati autonomamente o prenotati tramite piattaforme online.

A chi è destinato il bonus

Possono presentare domanda i pensionati iscritti a una delle seguenti gestioni previdenziali:

Gestione Dipendenti Pubblici;

Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;

Fondo Assistenza Postelegrafonici (ex IPOST).

Inoltre, oltre al pensionato, possono beneficiare del soggiorno anche alcuni familiari, tra cui:

il coniuge o la persona unita civilmente convivente, se inclusi nell’attestazione ISEE;

i figli conviventi con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3) o invalidità civile al 100%, con indennità di accompagnamento, cecità assoluta o sordità.

Come funziona il contributo INPS

Il contributo è finalizzato alla copertura totale o parziale di un pacchetto turistico completo, che deve includere:

alloggio e vitto, anche durante i giorni festivi;

eventuali costi di viaggio, escursioni, attività sportive e ricreative;

coperture assicurative obbligatorie (per annullamento e infortuni).

Sono esclusi i soggiorni itineranti, ad eccezione delle crociere. Non sono inoltre ammessi pacchetti acquistati direttamente presso le strutture ricettive o prenotati esclusivamente online.

Qual è l’importo del bonus

Il valore del contributo varia in base all’indicatore ISEE e viene calcolato applicando una percentuale all’importo minore tra il costo effettivo del soggiorno e il contributo massimo previsto.

Gli importi massimi erogabili sono i seguenti:

800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti;

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni e 14 notti.

Scadenze e modalità di presentazione della domanda

La domanda per ottenere il bonus vacanze INPS 2025 potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al portale ufficiale dell’INPS.

Periodo per la presentazione delle domande:

Dal 24 marzo 2025 alle ore 12:00 al 16 aprile 2025 alle ore 12:00.

Per accedere al servizio è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nell’area riservata “MyINPS”, selezionare il servizio “Portale Prestazioni Welfare” e cliccare su “EstateINPSieme Senior” per avviare la procedura di compilazione della domanda.