Diventare genitori è un’esperienza meravigliosa, ma porta con sé anche tante nuove responsabilità, soprattutto economiche. E proprio quando ogni aiuto può fare la differenza, arriva una buona notizia: il Bonus Mamma 2025 è pensato per sostenere davvero tante famiglie, senza il solito ostacolo dell’ISEE troppo basso.

Negli ultimi anni, molte misure di sostegno si sono rivelate complicate o troppo restrittive. Ora, però, cambia tutto: il Bonus Mamma 2025 promette un aiuto immediato e più accessibile.

Bonus Mamma 2025: niente più ansia per l’ISEE

La grande novità di questo bonus è proprio nei requisiti. Se prima era l’ISEE a rappresentare un muro per molte famiglie, oggi non è più così:

Il limite ISEE è stato alzato a 10.140 euro, lo stesso previsto per l’assegno di inclusione.

Un numero molto più ampio di famiglie può finalmente accedere al contributo.

Basta essere genitori (naturali o adottivi) oppure esercitare la patria potestà e rientrare nei limiti stabiliti.

Quando e come richiederlo

Il Bonus Mamma 2025 prevede due finestre temporali per fare domanda:

Entro il 30 giugno 2025, per i bambini nati tra ottobre 2024 e marzo 2025.

Entro il 31 dicembre 2025, per chi nasce tra aprile e settembre 2025.

Le domande vanno presentate al Comune di residenza, che provvederà a inviarle all’assessorato regionale. Successivamente verranno stilate delle graduatorie e assegnate le somme direttamente ai beneficiari.

A chi è destinato il Bonus

È importante sottolineare che questo bonus è riservato ai residenti in Sicilia, come specificato sul portale ufficiale della Regione Siciliana.

L’assessore Nuccia Albano ha dichiarato:

“La Regione conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica in uno dei momenti più importanti e delicati della vita, quello della nascita di un figlio.”

Un sostegno concreto che, rispetto allo scorso anno, vede una soglia ISEE più alta per aiutare più famiglie.

Informati anche sugli altri bonus

Se non risiedi in Sicilia o vuoi scoprire altri tipi di aiuto, il consiglio è di informarti direttamente presso il tuo Comune di residenza: spesso esistono ulteriori agevolazioni locali dedicate a chi diventa genitore.