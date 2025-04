Ricevere un contributo economico fino a 306 euro direttamente sul proprio conto corrente non è mai stato così facile. Con il nuovo Bonus Idrico Regionale 2025, i residenti in Basilicata con un ISEE inferiore a 30.000 euro possono ottenere il beneficio attraverso una procedura semplice e digitale: basta inviare un messaggio su WhatsApp.

Come funziona la richiesta del Bonus Acqua 2025

Dal 7 aprile 2025, è attiva una nuova modalità di richiesta del bonus. Oltre ai canali tradizionali, è ora possibile fare domanda direttamente via WhatsApp grazie al sistema MIA – Municipio Intelligenza Artificiale. Ecco i passaggi da seguire:

Salvare il numero 351 674 7646 nella rubrica del telefono.

Inviare un messaggio con la scritta “Acquedotto Lucano”.

Seguire le istruzioni guidate per completare la domanda.

In pochi minuti, e senza moduli cartacei, sarà possibile accedere al contributo. Se i requisiti sono rispettati, l’importo sarà accreditato direttamente sul conto corrente in tempi molto rapidi.

Chi può richiederlo

Il bonus è destinato alle famiglie residenti in Basilicata con un ISEE inferiore a 30.000 euro. L’iniziativa nasce per offrire un supporto concreto a chi ha difficoltà a sostenere le spese delle utenze domestiche, in particolare quelle legate al servizio idrico.

Una misura semplice, veloce e inclusiva

Il Bonus Idrico 2025 rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato. L’obiettivo è eliminare le barriere burocratiche, semplificando l’accesso agli aiuti economici. Il progetto è finanziato grazie alle compensazioni ambientali e rientra in un piano più ampio per rendere il servizio idrico regionale più sostenibile ed efficiente.

Durante la presentazione ufficiale, l’assessore Laura Mongiello e l’amministratore Alfonso Andretta hanno sottolineato come questa novità sia pensata per mettere al centro le esigenze reali delle famiglie, offrendo un aiuto immediato, trasparente e accessibile.