È stato identificato l’uomo trovato senza vita nel lago di Lucrino, a Pozzuoli. Si tratta di un 51enne residente a Calvizzano, in provincia di Napoli. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad esami autoptici per chiarire le cause del decesso.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Secondo una prima ricostruzione, tra le ipotesi più accreditate vi è quella di un malore improvviso. Tuttavia, i carabinieri non escludono nemmeno la possibilità di un gesto volontario.

Gli accertamenti, infatti, sono ancora in fase iniziale e i militari della compagnia di Pozzuoli stanno proseguendo con i rilievi sul posto. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Indagini in corso

Al momento, il corpo dell’uomo non presenta evidenti segni di violenza, ma sarà l’autopsia a fornire elementi più certi. Le indagini sono coordinate dall’autorità giudiziaria competente e mirano anche a ricostruire le ultime ore di vita della vittima.