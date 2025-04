Un grave incendio è divampato oggi, sabato 5 aprile 2025, in via Ferraris a Scafati, in provincia di Salerno. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un deposito di rifiuti, propagandosi rapidamente e generando una densa colonna di fumo nero, visibile anche da chilometri di distanza e dall’autostrada A3.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incendio sono immediatamente intervenute quattro autobotti dei Vigili del Fuoco, supportate dai carabinieri della Tenenza di Scafati, per mettere in sicurezza l’area e contenere il rogo. Sebbene al momento non si registrino feriti o intossicati, le autorità hanno deciso, in via precauzionale, di evacuare due palazzine adiacenti coinvolgendo 16 nuclei familiari.

Il sindaco Aliberti: “Seguire tutte le precauzioni consigliate”

Attraverso un messaggio pubblicato sui canali social, il sindaco Pasquale Aliberti ha invitato la cittadinanza ad adottare alcune misure di sicurezza fondamentali. In particolare, ha consigliato di:

Chiudere porte e finestre

Disattivare impianti di areazione e condizionamento

Lavare accuratamente frutta e verdura coltivate all’aperto

Aliberti ha inoltre confermato la sua presenza sul posto, dichiarando: “Siamo sul luogo dell’incendio insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e garantire che tutte le misure di sicurezza vengano applicate.”

L’Arpac al lavoro per i rilievi ambientali

Nel frattempo, è attivata l’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), che dovrà effettuare rilievi ambientali dettagliati per accertare l’entità della contaminazione dell’aria e del suolo. Questo passaggio risulta cruciale per valutare gli eventuali rischi per la salute pubblica e per l’ambiente, data la natura del materiale incendiato.

Situazione sotto controllo ma resta l’allerta

Anche se al momento l’incendio risulta contenuto, l’allerta resta alta, soprattutto a causa del tipo di rifiuti coinvolti nel rogo e della possibile dispersione di sostanze tossiche nell’atmosfera. I cittadini della zona sono invitati a restare informati tramite i canali ufficiali del Comune di Scafati e delle autorità competenti, evitando di avvicinarsi all’area interessata.