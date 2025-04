Violenza sessuale su minorenne nel Regno Unito, pedofilo latitante arrestato in provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un 37enne nato nel Regno Unito e cittadino italiano, ricercato in campo internazionale dalle autorità britanniche perché ritenuto responsabile della commissione di reati contro i minori a sfondo sessuale, previsti e puniti del Sexual Offence Act 2003 del codice penale e condannato alla pena di 14 anni di reclusione, in ordine ad una sentenza emessa nel maggio 2024 dal Tribunale di Surrey.

L’uomo era fuggito dal Regno Unito prima di essere accusato dei reati a lui contestati e, in particolare, del reato di comunicazione sessuale con bambini e il reato di organizzazione e facilitazione della commissione di reati sessuali su minori accertati attraverso un’attività sotto copertura svolta dalle autorità inglesi. A seguito della sentenza l’uomo si era reso irreperibile ma la sua latitanza è terminata quando i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno intercettato nel Comune di Poggiomarino a seguito di una serie di accertamenti e ad un’attività d’indagine che hanno consentito di assicurare alla giustizia il 37enne, poi condotto presso la casa Circondariale di Carinola.