Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale Nola-Villa Literno, in direzione Caivano. Una Smart, con a bordo una sola persona, è finita violentemente contro il guard rail dopo aver sbandato. Le prime ipotesi parlano di un possibile malore improvviso alla guida come causa dello schianto.

Sul posto carabinieri, 118 e carro attrezzi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e il carro attrezzi per rimuovere il veicolo incidentato. Il conducente della Smart è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, in condizioni che al momento non sono state rese note.

Traffico paralizzato per ore

A causa dell’incidente, il traffico lungo la Nola-Villa Literno ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, soprattutto nella fascia mattutina, con code e disagi per gli automobilisti in transito.

Una strada già nota per incidenti

La Nola-Villa Literno è tristemente nota per l’alto numero di incidenti stradali, anche mortali, registrati negli ultimi anni. Le cause più frequenti? Alta velocità e sorpassi azzardati, che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora procedendo con i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente per accertare le cause esatte dello sbandamento. Non si esclude nessuna ipotesi.