Un aiuto concreto per le famiglie italiane: è attivo dal 17 aprile 2025 il nuovo Bonus Nuovi Nati erogato dall’INPS, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. L’incentivo è pensato per sostenere le nascite e le adozioni, con un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

La misura, annunciata con la circolare INPS n.76 del 14 aprile 2025, prevede uno stanziamento complessivo di 330 milioni di euro per l’anno in corso.

Chi può richiedere il Bonus Nuovi Nati?

Il bonus può essere richiesto da:

Cittadini italiani, Cittadini UE, Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di lavoro con durata non inferiore a sei mesi

È necessario essere residenti in Italia e avere un ISEE valido non superiore a 40.000 euro.

Quando e come inviare la domanda

La domanda deve essere presentata:

Entro 60 giorni dalla nascita o adozione del minore

Anche in forma retroattiva, per figli nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile 2025, sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS

L’invio avviene esclusivamente online attraverso il portale INPS. Per accedere è necessario utilizzare:

SPID

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Oppure tramite CAF convenzionati, che offrono assistenza gratuita anche per monitorare l’esito della domanda.

Come viene erogato il bonus?

L’INPS provvederà all’erogazione del contributo di 1.000 euro direttamente sul conto corrente (IBAN) indicato nella domanda oppure tramite pagamento domiciliato.

Attenzione: l’assegnazione segue l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e sarà effettuata fino a esaurimento fondi. Non è prevista alcuna graduatoria o valutazione di merito.