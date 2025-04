La Quadriglia “Gli Amici di Pozzoromolo”, da anni protagonista del Carnevale di Palma Campania, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con entusiasmo e spirito di rinnovamento, il gruppo annuncia l’avvio di una nuova fase, volta a recuperare lo splendore e l’energia che hanno sempre contraddistinto questa realtà culturale.

Fondata nel 1997, la Quadriglia ha saputo negli anni coinvolgere numerosi appassionati, raggiungendo numeri importanti: circa 40 soci e oltre 200 figuranti. Oggi, il desiderio è quello di recuperare questi traguardi, riportando in strada una Quadriglia che sia protagonista indiscussa della festa: non una semplice comparsa, ma uno spettacolo vibrante di tradizione, passione e partecipazione.

Tra gli obiettivi dichiarati, vi sono il riscatto da una lunga permanenza in fondo alla classifica, la valorizzazione del lavoro svolto dai fondatori e il rilancio di uno spirito di condivisione e crescita collettiva. Il gruppo punta a un coinvolgimento attivo di tutti i membri, in un clima di rispetto reciproco e collaborazione costante.

A tal fine, è stato istituito un nuovo direttivo, incaricato di guidare la Quadriglia verso un futuro più partecipato e organizzato. Questo organo opererà secondo uno statuto che garantirà una gestione più chiara e inclusiva, promuovendo la nascita di gruppi di lavoro e attività lungo tutto l’arco dell’anno. L’obiettivo è chiaro: rendere ogni edizione del Carnevale un’esperienza indimenticabile, per adulti e bambini, per partecipanti e spettatori.

L’impegno del gruppo guarda anche a un traguardo simbolico e significativo: il trentesimo anniversario della fondazione, che si avvicina a grandi passi. Un’occasione importante per dimostrare che la Quadriglia non solo esiste, ma è viva, consapevole del proprio valore e pronta a tornare al centro della scena.

Nessun cambio di nome, nessun nuovo gagliardetto: ciò che serve è una sola cosa, la partecipazione. Con più cuore, più impegno e più amore per la Quadriglia e per il Carnevale, “Gli Amici di Pozzoromolo” sono pronti a rimettersi in gioco, lasciandosi alle spalle l’apatia e le lamentele del passato. Per tornare a vivere il Carnevale come deve essere: pieno, intenso e senza rimpianti.