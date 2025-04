Paura in via Amendola ad Afragola, dove una donna di 36 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione, nel tentativo di togliersi la vita. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

A seguito della segnalazione, sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto della donna in codice rosso presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Attualmente la donna è ricoverata e sotto osservazione da parte del personale medico.

Le indagini sono state avviate dalla polizia locale di Afragola, diretta dal Colonnello Antonio Piricelli, che si è recato sul luogo dell’accaduto per coordinare le prime verifiche e ascoltare i testimoni presenti.

Ipotesi di tentato suicidio

Sebbene le cause del gesto siano ancora in fase di accertamento, l’ipotesi principale resta quella del tentato suicidio. Al momento non si esclude alcuna pista, e gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per comprendere meglio il contesto psicologico e familiare della donna.

Un episodio che accende i riflettori sul disagio psicologico

Questo drammatico episodio riporta l’attenzione sul tema del disagio mentale e del supporto psicologico, una problematica sempre più diffusa e spesso silenziosa. La speranza è che la donna possa superare il momento critico e ricevere il sostegno necessario per affrontare le sue fragilità.