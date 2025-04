Buone notizie per le famiglie italiane: anche nel 2025 è confermato un importante pacchetto di aiuti fiscali dedicato a chi ha figli a carico. Le detrazioni possono superare i 2.238 euro per ogni figlio, senza bisogno di presentare l’ISEE.

Un sostegno concreto che permette di alleggerire le spese annuali per istruzione, sport, trasporti e attività educative, aiutando milioni di famiglie italiane.

Come funzionano le detrazioni fiscali 2025

Non si tratta di un bonus diretto, ma di detrazioni IRPEF richiedibili in fase di dichiarazione dei redditi. Questo significa pagare meno tasse o ricevere un rimborso più alto. Vediamo nel dettaglio tutte le spese detraibili.

1. Spese scolastiche

È possibile detrarre il 19% delle spese scolastiche (tasse di iscrizione, contributi, mensa, viaggi d’istruzione, corsi integrativi) fino a un massimo di 800 euro per figlio, con un vantaggio fiscale di circa 152 euro.

2. Asilo nido

Per i più piccoli, oltre al bonus asilo nido, è prevista una detrazione del 19% su una spesa massima di 632 euro, con un beneficio di circa 120 euro.

3. Attività sportive

Le spese per corsi sportivi, piscine e palestre per ragazzi tra 5 e 18 anni sono detraibili al 19% su un massimo di 210 euro, ottenendo fino a 39,90 euro di sconto fiscale.

4. Abbonamenti ai mezzi pubblici

Anche i trasporti pubblici rientrano tra le spese agevolate: si può detrarre il 19% su un massimo di 250 euro per abbonamenti di bus, metro o treni, con un risparmio di 47,50 euro.

5. Istruzione musicale

Chi iscrive i figli a corsi di musica (conservatori o scuole riconosciute) può detrarre il 19% delle spese fino a 1.000 euro, per un beneficio massimo di 190 euro.

6. Spese universitarie

Sono detraibili al 19% anche le tasse universitarie. Per gli studenti fuori sede è possibile detrarre il canone di affitto fino a 2.633 euro, per un risparmio che può arrivare a 500,27 euro.

Documenti da conservare

Per ottenere queste agevolazioni fiscali, è indispensabile conservare ricevute e documenti di pagamento da allegare alla dichiarazione dei redditi. Le detrazioni si traducono in uno sconto diretto sulle tasse o in un rimborso, riducendo concretamente il carico fiscale familiare.