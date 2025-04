Furto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 aprile nella risto-pescheria “Il Sole di Notte”, a pochi passi dal centro di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Ignoti hanno sfondato la vetrina del locale a martellate, portando via un bottino di circa 300 euro, poche ore prima del pranzo di Pasqua.

A denunciare l’accaduto è stato il proprietario del locale, Luca Di Stefano, divenuto popolare sui social, in particolare su TikTok, per il suo tormentone “Ma quale dieta” del 2021. È stato proprio lui a diffondere il video del furto, ripreso dalla telecamera interna del negozio, puntata sull’ingresso.

Colpo nella notte e danni ingenti alla vetrina

“Il furto è avvenuto alle 4.15 del mattino – racconta Di Stefano nel video pubblicato sui social – più che per i soldi, il danno è stato per la vetrina distrutta e per il disturbo arrecato ai residenti”. Il ladro, dopo aver sfondato l’ingresso a martellate, si è introdotto nel locale e ha arraffato ciò che ha trovato: 70-80 euro in contanti e il salvadanaio con le mance dei ragazzi.

Secondo quanto raccontato dal titolare, fuori dal locale c’erano due complici ad aspettarlo in auto, con il volto coperto da passamontagna.

“Spero almeno che ti servano per la spesa”

Il commento amaro ma ironico del titolare ha colpito il pubblico: “Hai preso qualche spicciolo, spero almeno che ti servano per fare la spesa e non per drogarti. Buona Pasqua”. Una frase che ha ricevuto decine di migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti di solidarietà da parte di clienti e follower.

Locale aperto nonostante tutto

Nonostante l’accaduto, la risto-pescheria è rimasta aperta il giorno dopo, accogliendo i clienti per il tradizionale pranzo del sabato prima di Pasqua. “Vi aspettiamo a pranzo”, ha scritto Di Stefano sui social, ringraziando pubblicamente chi ha continuato a sostenerlo.