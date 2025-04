Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Posillipo hanno rintracciato e arrestato un uomo che, lo scorso gennaio, era sfuggito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura era emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea, per il suo coinvolgimento in tentativi di furto in appartamento insieme a due complici.

Le indagini condotte dalla Polizia avevano permesso di ricostruire diversi tentativi di furto nel quartiere di Posillipo, in cui i tre indagati erano coinvolti. Sebbene il GIP avesse emesso la misura cautelare il 24 gennaio, arrestando due dei complici, il terzo coinvolto, oggi arrestato, era riuscito a fuggire e ad entrare in latitanza.

L’uomo è infine individuato e catturato nel campo rom di via Cupa Perillo, dove si era nascosto. Con il suo arresto, si completa così l’operazione contro il gruppo di ladri, che avevano preso di mira alcune abitazioni nel quartiere posillipino.