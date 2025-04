Grave incidente sul Monte Faito, dove una funivia è precipitata nella vegetazione sottostante, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo. La scena descritta dai soccorritori è straziante: «Le persone nella cabina sono precipitate nella vegetazione sottostante, l’impatto con gli alberi ha causato ferite profondissime. I rami sono stati come delle spade», ha raccontato un soccorritore ai microfoni di RaiNews24.

Le operazioni di recupero dei corpi delle vittime sono ancora in corso, ostacolate dalle difficili condizioni del terreno montano e dalla fitta vegetazione.

Soccorritori attaccati da cani randagi durante le operazioni

A rendere ancora più complicato il lavoro delle forze dell’ordine e del personale del 118 è stato un episodio inaspettato: durante i primi sopralluoghi dei carabinieri sul luogo della tragedia, alcuni di loro sono stati aggrediti e azzannati da cani randagi presenti nella zona.

A riferirlo è stato uno dei primi soccorritori del 118 giunti sul posto, che ha parlato di un contesto particolarmente teso e pericoloso, dove anche la sicurezza dei soccorritori è stata messa a rischio.

Indagini in corso sulle cause del disastro

Al momento non sono ancora chiare le cause del crollo della funivia. Le autorità competenti stanno effettuando rilievi tecnici e accertamenti per determinare eventuali responsabilità o malfunzionamenti dell’impianto.