In seguito al crollo della cabina della Funivia del Faito, attualmente fuori servizio, l’EAV (Ente Autonomo Volturno) ha annunciato un potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Vico Equense e Monte Faito. Il nuovo collegamento su gomma sarà attivo a partire da lunedì 28 aprile, in via sperimentale, con corse dirette senza fermate intermedie.

Una risposta concreta alle esigenze del territorio

Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e su precisa sollecitazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Come riportato in una nota ufficiale, l’obiettivo è garantire la continuità del servizio pubblico verso una delle mete turistiche più frequentate della zona, nonostante l’interruzione della funivia.

Quante corse sono previste?

Il servizio sperimentale prevede:

14 corse dirette giornaliere da Vico Equense al Faito

15 corse giornaliere dal Faito verso Vico Equense

Le partenze da Vico Equense saranno coordinate con l’arrivo dei treni della Circumvesuviana, per favorire l’interscambio tra ferrovia e bus.

Servizi attivi anche tra Castellammare e Vico Equense

In parallelo, per migliorare i collegamenti tra le stazioni EAV di Castellammare di Stabia (Piazza Unità d’Italia) e Vico Equense, sono già operative 20 corse automobilistiche al giorno, disponibili nella fascia oraria tra le 6:00 e le 19:15. Questo consente ai viaggiatori di spostarsi agevolmente anche senza utilizzare l’auto privata.

Biglietti e tariffe: quanto costa il viaggio?

Per usufruire del servizio, sono validi i seguenti titoli di viaggio, approvati con il Decreto Dirigenziale n. 101/2023 della Giunta Regionale della Campania:

Biglietto Andata/Ritorno under 18: € 3,60

Biglietto Andata/Ritorno residenti (esteso a tutti): € 5,90

I biglietti possono essere acquistati:

Presso le rivendite convenzionate

Alle biglietterie EAV di Castellammare e Vico Equense

Tramite l’app GoEav

Con l’app Unicocampania

È importante sottolineare che i titoli di viaggio sono valabili anche per il percorso tra Castellammare di Stabia e Vico Equense con destinazione finale Monte Faito, e viceversa.