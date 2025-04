Ore di angoscia sul Monte Faito, dove una cabina della funivia è precipitata nel pomeriggio, poco dopo il guasto tecnico che aveva bloccato l’intero impianto. Secondo le ultime informazioni, a bordo della cabina precipitata si trovavano cinque persone: quattro passeggeri e il macchinista, dipendente dell’EAV, l’ente regionale che gestisce la funivia.

Le ricerche dei dispersi sono in corso ma rese estremamente difficili dalle condizioni meteo avverse, dalla fitta nebbia e dalla conformazione impervia della zona a monte. Sul posto stanno operando squadre specializzate dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, unità della Protezione Civile e le forze dell’ordine, supportate da elicotteri che sorvolano l’area nel tentativo di individuare il relitto della cabina e localizzare i dispersi.

Non è ancora chiaro con esattezza il numero delle persone presenti all’interno della cabina precipitata: alcune fonti parlano di quattro passeggeri, altre di cinque in totale, incluso l’operatore EAV. L’altra cabina, che si trovava in discesa al momento del guasto, ha completato il viaggio verso Castellammare di Stabia e i passeggeri a bordo sono messi in salvo e non hanno riportato ferite.

Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha confermato la gravità dell’accaduto, parlando apertamente di “cabina a monte caduta, si temono vittime”.

L’impianto della funivia era bloccato già attorno alle 15 di oggi a causa della caduta di un cavo, evento che aveva attivato automaticamente i sistemi di sicurezza. Tuttavia, una delle cabine sarebbe precipitata poco dopo il blocco, per cause ancora da accertare.