Nel quadro delle attività di prevenzione e controllo disposte in vista delle celebrazioni per la SS. Maria dell’Arco, la Polizia Locale di Afragola, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato nella giornata di lunedì i pattugliamenti sul territorio comunale.

L’obiettivo principale era verificare il rispetto dell’ordinanza comunale che vieta lo svolgimento di eventi pubblici o privati senza la necessaria autorizzazione.

Durante le verifiche, gli agenti sono intervenuti in via Traversa Saggese, dove hanno scoperto un circolo impegnato nello svolgimento di una festa non autorizzata. L’evento era accompagnato anche da fuochi d’artificio, in palese violazione delle normative vigenti.

A seguito dell’accertamento, l’organizzatore dell’iniziativa è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto in contesti che prevedono l’afflusso di persone e l’utilizzo di materiale potenzialmente pericoloso. La Polizia Locale ha ribadito che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione delle manifestazioni religiose.