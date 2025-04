Prosegue l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia (Napoli). Nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Polizia Amministrativa-Commercio, guidati dal comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Donato Palmieri, sono intervenuti in via Denza, nel cuore del centro cittadino, per contrastare un’attività commerciale abusiva su suolo pubblico.

Durante l’operazione è identificato un uomo, G.A., classe 1971, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il soggetto è sorpreso mentre era intento alla vendita non autorizzata di frutta e verdura, in totale assenza delle prescritte licenze e autorizzazioni.

Sequestro amministrativo e controllo della merce

A seguito degli accertamenti, gli agenti hanno proceduto con il sequestro amministrativo dell’intera merce, in quanto priva della documentazione necessaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio su area pubblica. L’intervento rientra in una più ampia azione di contrasto al commercio abusivo, finalizzata alla tutela della legalità e del decoro urbano.

Donazione alla Caritas: un gesto di solidarietà

Constatato lo stato di conservazione idoneo dei prodotti ortofrutticoli, il Comando della Polizia Locale ha immediatamente attivato una rete di collaborazione istituzionale. È stato infatti contattato il personale della Caritas Diocesana di Castellammare di Stabia, che ha accolto la richiesta di presa in carico degli alimenti.

Con il supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale, si è proceduto alla donazione della merce sequestrata, trasformando così un’operazione di contrasto all’illegalità in un’occasione di aiuto concreto alle fasce più deboli della popolazione.