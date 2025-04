Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile 2025 sulla strada provinciale che collega Corato a Bisceglie, nel nord barese. Due auto, una Volkswagen Tiguan e una Ford, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, che si trovava alla guida di una delle due vetture. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118.

Due feriti in ospedale ad Andria e Barletta

Nell’incidente sono rimasti feriti due giovani, tra cui un ragazzo di 22 anni, che secondo le prime informazioni sarebbe l’altro conducente coinvolto nello schianto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno ad Andria e l’altro a Barletta.

Le loro condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni: non sono in pericolo di vita.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. Da chiarire se a causare l’impatto siano stati un malore, una distrazione o condizioni sfavorevoli della strada.