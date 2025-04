Cresce la preoccupazione per Francesca, una giovane di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, di cui non si hanno più notizie da sabato mattina. A lanciare l’appello è la sorella, Marianna, che ha affidato ai social un messaggio accorato per chiedere aiuto e collaborazione.

L’appello

«Cerco mia sorella Francesca, non ho sue notizie da sabato mattina. Si è allontanata da casa, a Pomigliano d’Arco, con un ragazzo che non conosciamo. Dalle ultime informazioni in nostro possesso, sabato mattina si trovava in un autogrill nei pressi di Macerata. Vi chiedo la cortesia di condividere il più possibile e, se la vedete, di contattare immediatamente i carabinieri della zona. Grazie mille».

Ultimi avvistamenti e appello alle forze dell’ordine

La giovane sarebbe stata avvistata per l’ultima volta in un’area di servizio nelle Marche, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La famiglia ha già sporto denuncia e ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare le autorità competenti, in particolare i carabinieri del territorio.

Massima attenzione sui social

L’appello si sta diffondendo rapidamente attraverso Facebook, Instagram e WhatsApp, grazie alla solidarietà di amici, conoscenti e utenti della rete. Ogni condivisione può fare la differenza per aiutare a ritrovare Francesca sana e salva.