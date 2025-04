È attivo dal 1° aprile 2025 il nuovo Bonus per il secondo figlio, un contributo economico da 600 euro destinato alle famiglie residenti in Campania. L’iniziativa, promossa dalla Regione, nasce per contrastare il calo delle nascite in Italia e sostenere economicamente le coppie che decidono di ampliare il proprio nucleo familiare.

Bonus secondo figlio: a chi spetta

Il Bonus da 600 euro è riservato alle famiglie che, a partire dal 1° gennaio 2025, abbiano avuto un secondo figlio o lo accoglieranno entro la fine dell’anno. Il beneficio è concesso sotto forma di voucher mamme, e può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti per l’infanzia presso i negozi convenzionati con la Regione Campania.

Per accedere al contributo è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

ISEE pari o inferiore a 30.000 euro

Cittadinanza italiana o europea, oppure permesso di soggiorno regolare

Residenza nella Regione Campania

Come richiedere il Bonus secondo figlio

La procedura è automatica ma va completata attivamente. Il voucher viene generato in automatico al momento della registrazione della nascita da parte del personale sanitario. Entro 90 giorni dalla notifica via e-mail o SMS, il genitore dovrà attivare il bonus sul portale ufficiale della Regione.

Ecco i passaggi da seguire:

Accedere al portale “Salute del Cittadino”

Effettuare il login tramite SPID, CIE o CNS

Entrare nella sezione “Voucher nuovi nati secondogeniti”

Confermare il consenso al trattamento dei dati

Verificare l’attivazione e iniziare a utilizzare il voucher

Cosa si può acquistare con il voucher

Il voucher ha validità di un anno dalla data di attivazione e può essere utilizzato solo presso esercizi commerciali convenzionati. I beni acquistabili sono esclusivamente prodotti per la prima infanzia, tra cui:

Pannolini

Latte in polvere

Alimenti per neonati

Biberon e accessori

Prodotti per l’igiene del bambino

Un modello per il futuro?

L’iniziativa del Bonus secondo figlio in Campania potrebbe diventare un modello replicabile in altre regioni italiane. Molti cittadini del Lazio, ad esempio, sperano in un’azione simile da parte della giunta regionale. L’intento è quello di incentivare la natalità e alleggerire il carico economico legato alla cura dei figli.